Глава СК поручил проверить телесюжет о возможном похищении инвалидов в Подмосковье

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить новостной телесюжет о возможном похищении инвалидов и пожилых людей в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По имеющейся информации, они (инвалиды и пожилые люди) выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а также о тех, кого удалось спасти из такого рабства", - сообщила Петренко.
Так, согласно сюжету, одна из пострадавших сообщила сотрудникам полиции о том, что неизвестные отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше 2 тыс. руб., ее жестоко избивали.
Бастрыкин поручил проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки ГСУ по Московской области, а также проконтролировать процессуальное решение, принятое по ее результатам.