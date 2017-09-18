ФСБ пресекла канал поставки наркотиков из Европы через Молдавию в Россию

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ФСБ провела операцию против членов международной преступной группы, занимавшейся контрабандными поставкам крупных партий наркотиков - гашиша, марихуаны и МДМА - из стран Европы транзитом через Молдавию на территорию России в грузовиках с овощами. Как сообщили в ЦОС ФСБ, наркотики переправляли в Московский регион.
"Установлены активные участники данной группы, добыты сведения, подтверждающие систематический характер противоправной деятельности", - сообщили в ЦОС.
С поличным задержаны россиянин и гражданин Молдавии, у них изъяты не менее 31 кг наркотиков, розничная стоимость которых на черном рынке могла составить более 20 млн руб.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Контрабанда" и "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере"). Задержанные заключены под стражу.