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ФСБ пресекла канал поставки наркотиков из Европы через Молдавию в Россию

Происшествия
18 сентября, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По данным ЦОС ФСБ, у членов преступной группы изъято около 31 кг наркотиков стоимостью более 20 млн руб

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ФСБ провела операцию против членов международной преступной группы, занимавшейся контрабандными поставкам крупных партий наркотиков - гашиша, марихуаны и МДМА - из стран Европы транзитом через Молдавию на территорию России в грузовиках с овощами. Как сообщили в ЦОС ФСБ, наркотики переправляли в Московский регион.

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"Установлены активные участники данной группы, добыты сведения, подтверждающие систематический характер противоправной деятельности", - сообщили в ЦОС.

С поличным задержаны россиянин и гражданин Молдавии, у них изъяты не менее 31 кг наркотиков, розничная стоимость которых на черном рынке могла составить более 20 млн руб.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Контрабанда" и "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере"). Задержанные заключены под стражу.

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