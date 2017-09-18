Суд допрашивает сотрудника ФСБ по делу экс-министра Улюкаева

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы допрашивает сотрудника службы экономической безопасности ФСБ РФ Алексея Калугина в качестве свидетеля обвинения по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ранее в суде были допрошены 10 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин и бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина.