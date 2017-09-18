В Ладожском озере обнаружено тело одного из подростков из перевернувшейся в июне лодки

ТАСС, 18 сентября. Тело одного из подростков обнаружено в Ладожском озере в Карелии, где в июне перевернулась лодка с четырьмя молодыми людьми и девушкой. Судьба еще одного молодого человека и девушки остается неизвестной, их поиски продолжаются, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются. По делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

19 июня четверо молодых людей и девушка приехали в поселок Импилахти Питкярантского района Карелии, где один из подростков взял у своей родственницы лодку с мотором.

В ходе прогулки по озеру лодка перевернулась, все подростки были без спасательных жилетов. Двоим юношам удалось выбраться на берег, они были госпитализированы, а позже выписаны из больницы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".