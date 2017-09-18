Деньги для оперативного эксперимента, связанного с Улюкаевым, выделила "Роснефть"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС./ Денежные средства для оперативного эксперимента, связанного Алексеем Улюкаевым, выделила "Роснефть". Об этом в понедельник в Замоскворецком суде Москвы заявил свидетель обвинения, сотрудник службы экономической безопасности ФСБ, участвовавший в задержании экс-министра, Алексей Калугин.

На вопрос о том, известны ли ему обстоятельства следственного эксперимента, проводимого в отношении Улюкаева, он ответил положительно. "Да , известно, денежные средства были получены от "Роснефти", они были оформлены актом, записаны номера купюр, после чего деньги и сумка были обработаны спецсредством", - сказал Калугин.

Также, по его словам, "был обработан и брелок-ключ".

"В день проведения эксперимента сумка была передана Сечину в присутствии общественности", - сообщил Калугин. Также он констатировал, что ему известно про составление первичных документов для эксперимента.