Деньги для оперативного эксперимента, связанного с Улюкаевым, выделила "Роснефть"

Федун отказался комментировать ситуацию вокруг тренера "Спартака" КаррерыСпорт 18 сентября, 12:06
Объявлены лауреаты ХI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 18 сентября, 11:55
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболуСпорт 18 сентября, 11:52
Суд приступит к рассмотрению иска Тинькова к кемеровским блогерам 9 октябряЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:48
Директор ХК "Трактор": в тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серииСпорт 18 сентября, 11:47
Кудрин предлагает за 6 лет вдвое сократить число контрольных органовЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:35
Британским СМИ стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в лондонском метроМеждународная панорама 18 сентября, 11:33
Расходы на повышение МРОТ в бюджетной сфере в 2018 году составят 26,2 млрд рублейЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:31
Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту ШанхаяСпорт 18 сентября, 11:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС./ Денежные средства для оперативного эксперимента, связанного Алексеем Улюкаевым, выделила "Роснефть". Об этом в понедельник в Замоскворецком суде Москвы заявил свидетель обвинения, сотрудник службы экономической безопасности ФСБ, участвовавший в задержании экс-министра, Алексей Калугин.
На вопрос о том, известны ли ему обстоятельства следственного эксперимента, проводимого в отношении Улюкаева, он ответил положительно. "Да , известно, денежные средства были получены от "Роснефти", они были оформлены актом, записаны номера купюр, после чего деньги и сумка были обработаны спецсредством", - сказал Калугин.
Также, по его словам, "был обработан и брелок-ключ".
"В день проведения эксперимента сумка была передана Сечину в присутствии общественности", - сообщил Калугин. Также он констатировал, что ему известно про составление первичных документов для эксперимента.