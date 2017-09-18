Первый замначальника тульского УФСИН задержан за попытку взятки

ТАСС, 18 сентября. Первый заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России (УФСИН) по Тульской области Всеволод Снурницын задержан по подозрению в получении взятки в особо крупной размере. Возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе тульского управления СК РФ.

"Следователями возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по Тульской области, 41-летнего Всеволода Снурницына. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, замначальника тульского УФСИН должен был получить взятку в размере 1 млн 300 тыс. руб. от осужденного. "Снурицын получил денежные средства в сумме 300 тыс. руб. от отбывающего наказание за мошенничество осужденного за способствование положительному решению вопроса о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания и о предоставлении облегченных условий содержания в исправительном учреждении. Это только часть предполагаемой взятки", - уточнили в пресс-службе.

По данным СК, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. "Преступление выявлено в результате совместных действий сотрудников регионального управления Следственного комитета РФ, федеральной и региональной служб безопасности ФСИН России, а также УЭБиПК УМВД России по Тульской области", - добавили в СК.

Как сообщила корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы УФСИН по Тульской области Маргарита Римар, по данному факту будет проведена внутренняя проверка. "В случае, если подозреваемый будет арестован, то на время следствия на его должность будет назначен временно исполняющий обязанности замглавы УФСИН. Сейчас по данному факту руководство проводит совещание", - сказала Римар.