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Источник: в Москве эвакуируют пять управ из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва

Происшествия
18 сентября, 12:09 дата обновления: 18 сентября, 12:36 UTC+3

Накануне из-за ложных сообщений о минировании из столичных ТЦ эвакуировали около 8 тыс. человек

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудников уже пяти московских управ эвакуируют из зданий из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время идет эвакуация управы Ломоносовского района из д. 8 по улице Кравченко и управы по району Южное Бутово (ул. Большая Бутовская)", - сказал собеседник агентства.

Ранее была проведена эвакуация из зданий префектуры Юго-западного административного округа на Севастопольском проспекте, из управы по району "Коптево" на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также из здания префектуры Западного административного округа (ул. Ивана Франко, 12). По всем поступившим сообщениям информация проверяется. На местах работают кинологические расчеты.

В воскресенье вечером в Москве поступили ложные сообщения о якобы минировании 11 торговых центров - МЕГА и Икеа Теплый стан, Ашан, МЕГА и Икеа Химки, ТЦ "Рио", ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Вегас", ТРЦ "Океания", ТЦ "Хорошо!", ТЦ "Москворечье". В общей сложности из зданий были эвакуированы около 8 тыс. человек. Все сообщения оказались ложными. Ни одно из них не подтвердилось.

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Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что за минувшие выходные в 14 регионах России поступило более 80 звонков об угрозах взрыва - торговых центров, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, были эвакуированы более 30 тыс. человек.

Волна ложных сообщений о якобы минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - в этот день поступили звонки об угрозе взрыва на 100 объектах только в Москве. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц.

В СМИ появлялись разные версии, начиная от так называемого украинского следа (по аналогии с 2014 годом, когда с украинских номеров действительно поступали ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых комплексах) до версии, связывающей звонки со сторонниками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Источник ТАСС подчеркивал, что телефонные террористы устанавливаются, проводятся оперативно-следственные и разыскные мероприятия.

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