Ивановский губернатор поручил проверить все учреждения соцзащиты после пожара в интернате

ТАСС, 18 сентября. Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил провести дополнительные проверки соблюдения требований пожарной безопасности во всех учреждениях социальной защиты региона после пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов, который произошел вечером 15 сентября в городе Пучеже. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатор поручил комплексу социальной сферы совместно с ГУ МЧС по Ивановской области провести проверки и дополнительные специальные учения по эвакуации проживающих и персонала в учреждениях соцзащиты", - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального правительства, также будет дана оценка действиям работников пучежского интерната, которые во время пожара находились в учреждении. В свою очередь заместитель начальника регионального управления МЧС Вадим Фролов отметил, что персонал учреждения принял первичные меры по тушению пожара. "Персонал старался, вопросов к нему нет", - приводит его слова пресс-служба.

Пожар в интернате для престарелых и инвалидов произошел вечером 15 сентября. Возгорание возникло в комнате досуга, и было оперативно ликвидировано, пациенты эвакуированы. В результате ЧП пострадали семь и погибли два постояльца интерната.

Причины происшествия устанавливаются, по данным управления МЧС рассматриваются две основных версии - замыкание электропроводки и занос открытого огня в помещение. Окончательные выводы будут сделаны через две недели, после проведения экспертиз.

Следователи регионального управления СК по факту гибели людей на пожаре возбудили уголовное дело. Областная прокуратура проводит в учреждении проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников интерната.