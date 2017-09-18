Более 600 человек эвакуированы из девяти префектур и управ в Москве из-за угрозы взрыва

Букмекеры включили умершего специалиста в число претендентов на пост тренера "Бирмингема"Спорт 18 сентября, 15:10
Первый свердловский губернатор Эдуард Россель будет представлять регион в Совете ФедерацииНовости Урала 18 сентября, 15:05
Правительство одобрило проект бюджета на 2018-2020 годыЭкономика и бизнес 18 сентября, 15:02
Минспорт РФ может получить 60 млрд рублей в 2018 году из федерального бюджетаСпорт 18 сентября, 14:58
Украина не согласна с ускоренным оформлением спортивного гражданства РФ двум легкоатлетамСпорт 18 сентября, 14:46
Сети манят: как малый и средний бизнес ищет место на продуктовых полках супермаркетовЭкономика и бизнес 18 сентября, 14:41
ЦИК: выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 годаПолитика 18 сентября, 14:40
Футболист "Спартака" Джано Ананидзе вернулся в общую группу после травмыСпорт 18 сентября, 14:12
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человекМеждународная панорама 18 сентября, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
"Оперативные службы проверяют после поступивших анонимных звонков в Москве пять префектур, три управы районов, офисное здание. На время проверки эвакуированы более 600 человек", - сказал источник. По его словам, все помещения уже обследуются. "Работают кинологи и представители всех оперативных служб города", - сказал он.
Волна ложных сообщений о минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - в этот день поступили звонки об угрозе взрыва на 100 объектах только в Москве. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц.
В СМИ появлялись разные версии, начиная от так называемого украинского следа (по аналогии с 2014 годом, когда с украинских номеров действительно поступали ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых комплексах) до версии, связывающей звонки со сторонниками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Источник ТАСС подчеркивал, что телефонные террористы устанавливаются, проводятся оперативно-следственные и разыскные мероприятия.