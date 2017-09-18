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Более 600 человек эвакуированы из девяти префектур и управ в Москве из-за угрозы взрыва

Происшествия
18 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Кинологи и сотрудники оперативных служб города обследуют все помещения

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Оперативные службы проверяют после поступивших анонимных звонков в Москве пять префектур, три управы районов, офисное здание. На время проверки эвакуированы более 600 человек", - сказал источник. По его словам, все помещения уже обследуются. "Работают кинологи и представители всех оперативных служб города", - сказал он.

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Волна ложных сообщений о минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - в этот день поступили звонки об угрозе взрыва на 100 объектах только в Москве. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц.

В СМИ появлялись разные версии, начиная от так называемого украинского следа (по аналогии с 2014 годом, когда с украинских номеров действительно поступали ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых комплексах) до версии, связывающей звонки со сторонниками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Источник ТАСС подчеркивал, что телефонные террористы устанавливаются, проводятся оперативно-следственные и разыскные мероприятия.

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