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В Чебоксарах "заминировали" сразу 12 зданий

Происшествия
18 сентября, 12:50 дата обновления: 18 сентября, 12:55 UTC+3

Эвакуированы более 1300 человек

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 1300 человек эвакуированы в Чебоксарах из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

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"В Чебоксарах поступили анонимные звонки о "минировании" 12 зданий - пяти торговых центров, пяти гостиниц, администрации и суда. Ведется проверка. Эвакуированы более 1300 человек", - сказал собеседник агентства.

Все помещения обследуют сотрудники правоохранительных органов с привлечением кинологов.

В понедельник в Москве правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из пяти префектур, трех управ районов и офисного здания из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва.

Волна ложных сообщений о минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября.

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