Следователи задержали главу кадастровой палаты Ленобласти по подозрению во взяточничестве

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали главу филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области и его заместителя, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).
"Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области и его 34-летнего заместителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
В СК уточняют, что подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, в 2016 году глава филиала Кадастровой палаты и его заместитель "получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области и квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей". Взамен подозреваемые, уточняют в СК, способствовали тому, чтобы принадлежавшие бизнесменам участки в Ленинградской области были поставлены на кадастровый учет.
Следователи проводят обыски по местам жительства и работы подозреваемых.
Имена задержанных в СК не раскрывают, однако, согласно информации на сайте кадастровой палаты Ленинградской области, директором ведомства является Олег Михеев.