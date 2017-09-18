Прокурор предложил лишить свободы условно обвиняемого в сепаратизме журналиста из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Государственный обвинитель в понедельник предложил суду приговорить к трем годам лишения свободы условно журналиста интернет-издания "Крым. Реалии" (проект украинского отделения "Радио Свобода" - прим. ТАСС) Николая Семену, обвиняемого в сепаратизме. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Александр Попков.

"Прокурор предложил приговорить Семену к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также на три года запретить ему заниматься журналистикой", - уточнил адвокат.

Журналист находится под подпиской о невыезде, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ".

Николай Семена обвиняется в том, что в его авторской публикации, размещенной на сайте информационной службы "Крым. Реалии", содержались высказывания, призывающие к изоляции Крымского полуострова и его жителей. Кроме того, в журналистском материале содержались призывы к проведению боевых операций для возвращения Крыма Украине.

Вину мужчина не признает. Он считает, что в его статье нет призывов к нарушению территориальной целостности РФ, поскольку, по его мнению, статус Крыма является спорным и обсуждается в мире.

Проект "Крым. Реалии" начал работу после референдума о самоопределении Крыма в марте 2014 года. Редакция позиционирует свои материалы как альтернативу крымским СМИ. Спикерами и экспертами в материалах проекта чаще всего являются украинские политики, а также деятели запрещенного в России меджлиса крымских татар.