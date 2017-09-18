СК обвинил в халатности органы опеки после смерти младенца от голода под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц отдела опеки и попечительства после того, как в городе Ростове Ярославской области умер от голода девятимесячный ребенок. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Ранее было возбуждено уголовное дело против 17-летней жительницы Ростова, обвиняемой в убийстве своего сына. По версии следствия, 5 сентября она оставила его дома одного, не намереваясь в течение длительного времени возвращаться и "рассчитывая, что вследствие лишения мальчика возможности к пропитанию наступит его смерть". Полицейские, которых вызвали соседи, обнаружили 13 сентября мальчика мертвым с признаками истощения.

"Несмотря на имеющуюся информацию о неподобающем воспитании обвиняемой своего малолетнего сына, надлежащая проверка должностными лицами отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области не проводилась, оценка результатам проведенных проверок не давалась и не были своевременно приняты меры по защите прав ребенка. В связи с изложенным следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц отдела опеки и попечительства указанного управления образования", - говорится в сообщении.