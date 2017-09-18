Несколько рейсов задержаны из-за непогоды в аэропорту Калининграда

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КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Три авиарейса - Москва - Калининград, Санкт-Петербург - Калининград и Калининград - Москва - задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Храброво. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в дирекции аэропорта.
"В расписании работы аэропорта (Храброво) произошли незначительные изменения, связанные с неблагоприятными метеоусловиями", - сказала ТАСС представитель Храброва Наталья Грицун, уточнив, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта скорость бокового ветра достигает при порывах 10-19 м/с. На запасной аэропорт в Минск отправился лайнер, следовавший в Калининград из московского аэропорта Шереметьево. Задерживается вылет из Санкт-Петербурга в Калининград самолета "Уральских авиалиний". В Храброво ожидает возможности вылететь в московский аэропорт Внуково самолет авиакомпании "Россия", уточнила Грицун.
Она отметила, что аэропорт открыт. Решения о выполнении рейсов принимаются экипажами самолетов с учетом погоды.
По данным калининградского гидрометцентра, область находится под воздействием циклона "Томас", смещающегося на север в сторону Санкт-Петербурга.
В области объявлено предупреждение о штормовой погоде с дождями и порывами ветра на побережьях и на севере области до 25 м/с. Энергетики перешли в режим готовности к ликвидации происшествий на объектах энергоснабжения. Ситуация в области должна стабилизироваться к концу дня.