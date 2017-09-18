Ремонтные бригады ликвидировали аварию, лишившую электричества 10 тыс. жителей Воронежа

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ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Бригады специалистов ликвидировали аварию и восстановили подачу электроэнергии в Воронеже, где из-за внепланового отключения оставались без света более 10 тыс. человек в 560 многоэтажных и частных домах в Центральном и Коминтерновском районах. Об этом сообщили ТАСС в аварийной службе компании "Воронежская горэлектросеть".
"Причины аварийного отключения устранены, электроэнергия подана в Центральный и Коминтерновский районы Воронежа", - сказала дежурная аварийной службы.
Аварийное отключение более 560 домов, в которых проживают свыше 10 тыс. человек, произошло в понедельник около 13:00 мск в Коминтерновском и Центральном районах Воронежа. По данным диспетчера аварийной службы компании "Воронежская горэлектросеть", районы были отключены частично, сбой зафиксировали на 14 подстанциях на сорока улицах - Автогенной, Лидии Рябцевой, Рабочий проспект, Политехническая, Бабушкина, Бурденко, Транспортная и многих других.