В Москве пресекли деятельность мошеннического колл-центра

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Сбербанка совместно с сотрудниками управления экономической безопасности (УЭБ) и главного управления МВД по Москве пресекли деятельность мошеннического колл-центра. В ходе операции задержаны 18 человек, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", говорится в пресс-релизе Сбербанка.

В сообщении банка отмечается, что специально оборудованный колл-центр продавал клиентам "медицинские препараты", а также собирал информацию об их личных данных, используя методы социальной инженерии. Жертвами мошеннических операций стали 100 человек. Материальный ущерб оценен в 30 млн рублей. Другие подробности дела не разглашаются.

"Мы работаем на опережение преступников, с тем чтобы выявить их и содействовать задержанию, лишь только они обозначат преступные намерения", - заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В сообщении банка также отмечается, что сотрудники службы безопасности работают в круглосуточном режиме и проводят сбор и анализ информации по фактам мошенничества, совершаемым в отношении клиентов банка.