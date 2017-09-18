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Штормовой ветер и дождь обесточили дома и соцобъекты в Калининградской области

Происшествия
18 сентября, 17:28 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, сентября. /ТАСС

Отключения произошли в основном в прибрежной зоне региона

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КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Штормовой ветер, скорость которого при порывах достигала 25 м/с, а также сильный дождь в Калининградской области привели в понедельник к нарушениям энергоснабжения в ряде районов, а также в областном центре, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Янтарьэнерго".

"Аварийные отключения из-за непогоды произошли в основном в прибрежной зоне региона. На 15.00 местного времени (16.00 мск) обесточено пять населенных пунктов в Зеленоградском городском округе, "погашено" 18 трансформаторных подстанций. Над устранением аварий работают пять оперативных бригад", - рассказала директор дирекции по связям с общественностью АО "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.

Обрыв провода линии электропередачи стал причиной технологического нарушения в Светловском городском округе, затронувшего несколько населенных пунктов. Бригады энергетиков восстановили энергоснабжение жителей в течение трех часов, отметила собеседница.

По информации представителя "Янтарьэнерго", обесточенными оказались несколько домов в Калининграде на улицах Дзержинского, Емельянова, Волочаевской, Новинского и Войкова. От электроснабжения в областном центре также отключены два детских сада и одна котельная.

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной задержки нескольких авиарейсов в международном аэропорту Храброво. Решения о выполнении рейсов принимаются экипажами самолетов по фактической погоде.

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