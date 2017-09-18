Штормовой ветер и дождь обесточили дома и соцобъекты в Калининградской области

Bild: вратарь "Баварии" Нойер сломал ногуСпорт 18 сентября, 17:59
Трамп призвал генсека ООН бороться с бюрократией и проводить реформыМеждународная панорама 18 сентября, 17:40
Ракеты взлетают, рейтинг падает: как президент Южной Кореи страдает от политики КНДРМеждународная панорама 18 сентября, 17:30
Прощание с Зурабом Соткилавой состоится 20 сентября в Большом театреКультура 18 сентября, 17:28
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 странМеждународная панорама 18 сентября, 17:26
Русская медная компания запустила новый спортивный комплекс в уральском КарабашеНовости партнеров 18 сентября, 17:21
В Санкт-Петербурге завершился Baltic Weekend 2017Новости партнеров 18 сентября, 17:08
Хакеры атаковали программу CCleanerОбщество 18 сентября, 17:04
Глушаков: информация по поводу "слива" Карреры не больше чем бред и чьи-то домыслыСпорт 18 сентября, 16:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Штормовой ветер, скорость которого при порывах достигала 25 м/с, а также сильный дождь в Калининградской области привели в понедельник к нарушениям энергоснабжения в ряде районов, а также в областном центре, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Янтарьэнерго".
"Аварийные отключения из-за непогоды произошли в основном в прибрежной зоне региона. На 15.00 местного времени (16.00 мск) обесточено пять населенных пунктов в Зеленоградском городском округе, "погашено" 18 трансформаторных подстанций. Над устранением аварий работают пять оперативных бригад", - рассказала директор дирекции по связям с общественностью АО "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.
Обрыв провода линии электропередачи стал причиной технологического нарушения в Светловском городском округе, затронувшего несколько населенных пунктов. Бригады энергетиков восстановили энергоснабжение жителей в течение трех часов, отметила собеседница.
По информации представителя "Янтарьэнерго", обесточенными оказались несколько домов в Калининграде на улицах Дзержинского, Емельянова, Волочаевской, Новинского и Войкова. От электроснабжения в областном центре также отключены два детских сада и одна котельная.
Ранее сообщалось, что непогода стала причиной задержки нескольких авиарейсов в международном аэропорту Храброво. Решения о выполнении рейсов принимаются экипажами самолетов по фактической погоде.