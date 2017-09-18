В Марий Эл прошла эвакуация девяти объектов, включая здания правительства и мэрии

ТАСС, 18 сентября. /ТАСС/. Посетители и сотрудники девяти объектов, включая здания правительства Марий Эл, мэрии Йошкар-Олы и нескольких торговых центров были эвакуированы после звонков о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве республики.

"После звонков о минировании были эвакуированы люди из девяти объектов, среди которых несколько торговых центров, здание правительства Марий Эл и мэрии Йошкар-Олы. После проверки спецслужб опасения о минировании не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба мэрии Йошкар-Олы, в понедельник днем из нескольких зданий города проведена эвакуация посетителей и работников, рядом дежурили медики и пожарные. Сотрудники силовых ведомств перекрыли несколько улиц и выставили оцепление.

"Сегодня в Йошкар-Оле сложилась нештатная ситуация. Все оперативные службы города работают слаженно и эффективно. Все объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры города продолжают работать в обычном режиме. Прошу жителей города сохранять спокойствие", - цитирует пресс-служба мэра города Евгения Маслова.

Ранее сообщалось, что волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник и среду прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы. В регионах не исключают, что телефонная атака проводилась из- за рубежа.