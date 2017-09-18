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Суд арестовал водителя, въехавшего в остановку с детьми в Коми

Происшествия
18 сентября, 17:43 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

За рулем автомобиля находился мужчина без прав

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СЫКТЫВКАР, 18 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Сыктывкарский городской суд выдал санкцию на арест водителя автомобиля "Ока", который вечером 15 сентября въехал в автобусную остановку с людьми, в результате чего 26-летняя учительница и три девочки получили травмы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в СУ СК РФ по региону.

"Сыктывкарский городской суд по ходатайству следствия арестовал водителя "Оки", - сказала старший помощник руководителя ведомства Светлана Коровченко.

15 сентября в 17:30 мск на 9 км автодороги "Сыктывкар - Троицко-Печорск" пьяный водитель автомобиля "Ока" не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате пострадали 26-летняя девушка и три девочки 2005, 2008 годов рождения, они были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами. От удара конструкция остановки развалилась на части. По результатам обследования у одной из девочек диагностировано тяжкое повреждение, у остальных потерпевших травмы оценены как легкие и средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в "Оке" находились двое мужчин 39 и 32 лет, оба с признаками опьянения. Поначалу оба отрицали, что были за рулем и указывали друг на друга. При этом 39-летний в прошлом году был лишен прав на 36 месяцев за повторную пьяную езду, а 32-летний водительское удостоверение никогда не получал. В ходе расследования выяснилось, что машиной управлял водитель без прав.

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