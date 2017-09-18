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Суд 22 сентября огласит приговор обвиняемому в сепаратизме журналисту из Крыма

Происшествия
18 сентября, 17:59 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, сентября. /ТАСС

Николай Семена обвиняется в призывах к изоляции Крыма и проведению боевых операций для возвращения полуострова Украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября огласит приговор в отношении журналиста интернет-издания "Крым. Реалии" (проект украинского отделения "Радио Свобода" - прим. ТАСС) Николая Семены, обвиняемого в сепаратизме. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Александр Попков.

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"Оглашение приговора назначено на 22 сентября, на 14:30 мск", - сказал он. В понедельник в суде прошли прения сторон, в ходе которых прокурор предложил приговорить Семену к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Защита, в свою очередь, просила вынести оправдательный приговор.

В последнем слове Семена также заявил о невиновности.

Журналист находится под подпиской о невыезде, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ".

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Семена обвиняется в том, что в его авторской публикации, размещенной на сайте информационной службы "Крым. Реалии", содержались высказывания, призывающие к изоляции Крымского полуострова и его жителей.

Кроме того, в журналистском материале содержались призывы к проведению боевых операций для возвращения Крыма Украине.

Проект "Крым. Реалии" начал работу после референдума о самоопределении Крыма в марте 2014 года. Редакция позиционирует свои материалы как альтернативу крымским СМИ. Спикерами и экспертами в материалах проекта чаще всего являются украинские политики, а также деятели запрещенного в России меджлиса крымских татар.

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