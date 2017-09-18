Суд 22 сентября огласит приговор обвиняемому в сепаратизме журналисту из Крыма

Bild: вратарь "Баварии" Нойер сломал ногуСпорт 18 сентября, 17:59
Трамп призвал генсека ООН бороться с бюрократией и проводить реформыМеждународная панорама 18 сентября, 17:40
Ракеты взлетают, рейтинг падает: как президент Южной Кореи страдает от политики КНДРМеждународная панорама 18 сентября, 17:30
Прощание с Зурабом Соткилавой состоится 20 сентября в Большом театреКультура 18 сентября, 17:28
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 странМеждународная панорама 18 сентября, 17:26
Русская медная компания запустила новый спортивный комплекс в уральском КарабашеНовости партнеров 18 сентября, 17:21
В Санкт-Петербурге завершился Baltic Weekend 2017Новости партнеров 18 сентября, 17:08
Хакеры атаковали программу CCleanerОбщество 18 сентября, 17:04
Глушаков: информация по поводу "слива" Карреры не больше чем бред и чьи-то домыслыСпорт 18 сентября, 16:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября огласит приговор в отношении журналиста интернет-издания "Крым. Реалии" (проект украинского отделения "Радио Свобода" - прим. ТАСС) Николая Семены, обвиняемого в сепаратизме. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Александр Попков.
"Оглашение приговора назначено на 22 сентября, на 14:30 мск", - сказал он. В понедельник в суде прошли прения сторон, в ходе которых прокурор предложил приговорить Семену к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Защита, в свою очередь, просила вынести оправдательный приговор.
В последнем слове Семена также заявил о невиновности.
Журналист находится под подпиской о невыезде, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ".
Семена обвиняется в том, что в его авторской публикации, размещенной на сайте информационной службы "Крым. Реалии", содержались высказывания, призывающие к изоляции Крымского полуострова и его жителей.
Кроме того, в журналистском материале содержались призывы к проведению боевых операций для возвращения Крыма Украине.
Проект "Крым. Реалии" начал работу после референдума о самоопределении Крыма в марте 2014 года. Редакция позиционирует свои материалы как альтернативу крымским СМИ. Спикерами и экспертами в материалах проекта чаще всего являются украинские политики, а также деятели запрещенного в России меджлиса крымских татар.