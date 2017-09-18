Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье двое мужчин погибли, попав под колеса электричек

Происшествия
18 сентября, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

СК призвал граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин попали под колеса электричек в понедельник в Московской области. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, в обоих случаях потерпевшие погибли.

"По предварительным данным, в 14:30 мск, вопреки требованиям безопасности, мужчина переходил железнодорожный настил в районе станции Щербинка в наушниках, в результате чего не услышал предупреждающих сигналов электропоезда сообщением Силикатная - Щербинка", - сообщила она, добавив, что личность погибшего устанавливается.

Кроме того, в 16:00 мск еще один мужчина, 1974 года рождения, попал под электричку рейсом Москва - Петушки при попытке взобраться на платформу "Серп и Молот". "В двух случаях потерпевшие скончались до приезда бригады скорой помощи", - добавила Марковская.

По данным фактам проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. "Следственное управление в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге", - отметила собеседник агентства.

В свою очередь в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подтвердили ТАСС факты смертельного травмирования на станциях Серп и Молот и Щербинка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
5
В Одессе двое активистов "антимайдана" арестованы по новому обвинению
6
Делегация России на сессии ООН: комиссия по Сирии намеренно вводит мир в заблуждение
7
Хакеры атаковали программу CCleaner
Темы дня
Новости партнеров
Реклама