В Подмосковье двое мужчин погибли, попав под колеса электричек

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин попали под колеса электричек в понедельник в Московской области. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, в обоих случаях потерпевшие погибли.
"По предварительным данным, в 14:30 мск, вопреки требованиям безопасности, мужчина переходил железнодорожный настил в районе станции Щербинка в наушниках, в результате чего не услышал предупреждающих сигналов электропоезда сообщением Силикатная - Щербинка", - сообщила она, добавив, что личность погибшего устанавливается.
Кроме того, в 16:00 мск еще один мужчина, 1974 года рождения, попал под электричку рейсом Москва - Петушки при попытке взобраться на платформу "Серп и Молот". "В двух случаях потерпевшие скончались до приезда бригады скорой помощи", - добавила Марковская.
По данным фактам проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. "Следственное управление в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге", - отметила собеседник агентства.
В свою очередь в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подтвердили ТАСС факты смертельного травмирования на станциях Серп и Молот и Щербинка.