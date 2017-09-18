Сильный ветер повредил кровли домов, школы и детсада в Новгородской области

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 24 м/с повредил кровли детского сада, школы, Дома детского творчества и десяти жилых домов в Поддорском районе Новгородской области, пострадал один ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В результате прохождения грозового фронта (дождь, усиление ветра до 24 м/с - прим. ТАСС) повреждены кровли десяти жилых домов и трех социально значимых объектов - школы, детского сада и дома детского творчества. По предварительным данным, пострадал один ребенок", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации последствий привлечена аэромобильная группировка области. Комиссия оценивает нанесенный ущерб. "Планируется проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района", - добавил собеседник агентства.