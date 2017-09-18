СМИ: в Турции совершено первое убийство из-за криптовалюты биткоин

АНКАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали четверых человек, которые подозреваются в совершении первого на территории республики убийства из-за криптовалюты биткоин.

Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

По его данным, три дня назад было найдено тело 22-летнего мужчины Щюкрю Мерта Эрсойа в автомобиле в уезде Серик в провинции Анталья. Следствие установило, что подозреваемые после убийства пытались разблокировать мобильный телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца, чтобы получить доступ к системе "Биткоин" на устройстве. Однако сделать это им не удалось.

Биткоин - электронное платежное средство. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto). В настоящее время одним из основных программистов, отвечающих за работу системы, является американец Гэйвин Андерсен.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 14 сентября заявила, что ЦБ не намерен допускать криптовалюты на финансовый рынок РФ в качестве платежного инструмента.