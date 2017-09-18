Для тушения лесных пожаров в Дагестане привлечен вертолет МЧС

ТАСС, 18 сентября. Вертолет МЧС России задействован в ликвидации лесных пожаров в Дагестане, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"В 5 км от населенного пункта Бежта и в 3-4 км от населенного пункта Тлядал Бежтинского участка на склоне горы продолжает гореть лес. Для тушения и проведения мониторинга обстановки привлечена авиация МЧС России - самолет Бе-200 и вертолет Ми-8", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отмечают, что пожар низовой - горит сухая трава и растительность. Угрозы населенным пунктам нет. Всего к ликвидации природных пожаров в Дагестане привлечены 392 человека и 42 единицы техники.