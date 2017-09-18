ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в Неваде

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Пилот военно-воздушных сил США подполковник Эрик Шульц 5 сентября разбился во время тренировочного вылета, проводившегося в районе авиабазы Неллис в американском штате Невада. Это в понедельник корреспонденту ТАСС подтвердил представитель ВВС капитан Марк Графф.

"5 сентября 2017 года приблизительно в 18:00 по тихоокеанскому времени (01:00 6 сентября мск - прим. ТАСС) самолет ВВС США потерпел крушение во время тренировочного вылета", - сказал Графф, уточнив, что это произошло примерно в 160 км к северо-западу от базы.

"Подполковник Эрик Шульц скончался от полученных в ходе этого инцидента травм", - добавил он. Причины аварии на данный момент устанавливаются.

Графф не стал уточнять, чьего производства был разбившийся самолет. По его словам, он был приписан "к командованию материально-технического обеспечения ВВС".

Ранее американское издание Aviation Week опубликовало материал, в котором говорилось, что Шульц во время маневров мог управлять самолетом иностранного производства. Пилот якобы служил в подразделении, которое специализировалось на применении истребителей производства СССР и РФ, в том числе Су-27 и МиГ-29. Целью подразделения была оценка боевых качеств советских и российских самолетов. Издание отмечает, что самолет Су-27 недавно был замечен недалеко от того места, где произошла катастрофа.