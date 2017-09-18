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Автомобиль сбил 10-летнюю школьницу на западе Москвы

Происшествия
18 сентября, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Вертолет Московского авиационного центра экстренно эвакуировал ребенка в больницу

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Машина сбила 10-летнюю девочку на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Вертолет Московского авиационного центра вылетел на ДТП на Оршанскую улицу. По предварительным данным, около дома 9 автомобиль сбил 10-летнюю девочку", - сказал собеседник агентства.

Вертолет экстренно эвакуировал ребенка в больницу.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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