Автомобиль сбил 10-летнюю школьницу на западе Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Машина сбила 10-летнюю девочку на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Вертолет Московского авиационного центра вылетел на ДТП на Оршанскую улицу. По предварительным данным, около дома 9 автомобиль сбил 10-летнюю девочку", - сказал собеседник агентства.

Вертолет экстренно эвакуировал ребенка в больницу.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.