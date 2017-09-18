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Массовая эвакуация из-за сообщений о бомбах ведется в гостиницах и ТЦ Великого Новгорода

Происшествия
18 сентября, 19:02 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, сентября. /ТАСС

Накануне в городе были задержаны подростки, подозреваемые в "телефонном терроризме"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы Великого Новгорода эвакуировали постояльцев двух крупнейших гостиниц и пяти торговых центров (ТЦ) из-за звонков о минировании. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС по Новгородской области.

"С 17:38 мск до 17:48 мск поступило несколько звонков с сообщением о якобы минировании гостиниц "Парк-инн" и "Волхов", а также пяти торговых центров "Русь", "Волна", "Феникс", "Мармелад" и "Барк". Примерно в 18:30 мск сообщили о бомбе в фитнес-центре "Лайф" на улице Большая Санкт-Петербургская. Проводится массовая эвакуация людей, оперативные службы обеспечивают безопасность граждан", - сказал сотрудник пресс-центра ведомства.

18 сентября в Великом Новгороде были задержаны подростки по подозрению в "телефонном терроризме". Они "заминировали" детский сад в пригородном поселке Сырково, в результате чего сотрудники МЧС и силовых структур эвакуировали более 100 детей.

Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий на минувшей неделе прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы.

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