СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям нижегородского метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы строителям станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). По версии следствия, с 30 июня 2017 года до настоящего времени руководство фирмы, выполнявшей работы по продлению линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", в полном объеме не выплатило заработную плату сотрудникам", - говорится в сообщении.