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Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИН

Происшествия
18 сентября, 20:15 UTC+3 МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Марина Дюкова по решению суда будет находиться под стражей два месяца

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Заместитель директора ФСИН РФ Олег Коршунов

Заместитель директора ФСИН РФ Олег Коршунов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на два месяца санкционировал арест предпринимателя Марины Дюковой - предполагаемой пособницы заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате.

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Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом в отношении Марины Дюковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Попытка присвоения или растраты, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 ноября 2017 года", - сказала она, уточнив, что арест состоялся еще 16 сентября.

По словам Царевой, Дюкова обвиняется в пособничестве Коршунову при растрате в особо крупном размере (не менее 50 млн рублей) вверенных ему бюджетных средств ФСИН России при закупках сахарного песка для нужд уголовно-исполнительной системы на 2016 год.

Как уточнил ТАСС источник, близкий к следствию, именно она занималась поставками сахара и проходит по одному из эпизодов расследуемого СК уголовному делу. "Сейчас Дюкова находится в обычной больнице в связи с плохим самочувствием, но как только она поправится, то сразу же отправится в СИЗО", - отметил собеседник агентства. "Вину в инкриминируемых преступлениях она не признает и утверждает, что у нее по отчетным документам было все законно", - отметил источник.

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