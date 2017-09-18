Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администраций

ТАСС, 18 сентября. Волна звонков с сообщениями о минировании торговых центров (ТЦ), гостиниц, детских садов и административных зданий с началом новой рабочей недели вновь прокатилась по России. Корреспонденты ТАСС сообщают с мест, что в течение дня оперативные службы проверили несколько десятков объектов.

Череда эвакуаций

В Марий Эл в понедельник была прервана работа правительства республики и мэрии Йошкар-Олы, в столице Мордовии - Саранске эвакуировали сотрудников и постояльцев гостиниц и торговых центров. Более 600 человек силовики вывели из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва.

В Великом Новгороде продолжается проверка двух гостиниц и пяти ТЦ в связи с сообщениями о якобы заложенных там бомбах, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"В течение десяти минут, с 17:38 мск до 17:48 мск поступило несколько звонков с сообщением о якобы минировании гостиниц Park Inn и "Волхов", а также пяти торговых центров - "Русь", "Волна", "Феникс", "Мармелад" и "Барк". Примерно в 18:30 мск по телефону рассказали о бомбе в фитнес-центре Life на ул. Большая Санкт-Петербургская". Проводится массовая эвакуация людей, оперативные службы обеспечивают безопасность граждан", - сказал сотрудник пресс-центра Александр Куликов.

По одному сценарию

Неизвестные работают по одному сценарию: "минируют" здания с наибольшим скоплением людей. Ранее в Саранске силовые структуры проверили более десяти звонков об угрозах взрыва в общественных местах и ТЦ. По адресам выезжали представители МЧС, силовых структур, служб быстрого реагирования, рассказал ТАСС источник в силовых структурах Мордовии.

В соседней Пензе в понедельник правоохранительные органы отрабатывали в общей сложности более 12 объектов в разных микрорайонах города: ТЦ " Суворовский", ТЦ "Берлин", кинотеатр "Современник" и еще около десяти торговых комплексов и кинотеатров. После проверки зданий персоналу и посетителям было разрешено в них вернуться. Все это время у зданий работали бригады скорой помощи, пожарные, полицейские и представители МЧС. Очевидцы, персонал и посетители магазинов рассказывали о ЧП в социальных сетях, где размещали фотографии с мест эвакуации.

Атака на администрации

Телефонные террористы сообщали и о минировании административных зданий. Так, работа правительства республики Марий Эл и мэрии Йошкар-Олы в понедельник была на короткое время прервана из-за них. "После звонков о минировании были эвакуированы люди из девяти объектов, среди которых несколько торговых центров, здание правительства Марий Эл и мэрии Йошкар-Олы. После проверки спецслужб опасения о минировании не подтвердились", - отметил источник в силовых структурах.

Однако в нештатной ситуации все оперативные службы города сработали эффективно. Все объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры города продолжают работать в обычном режиме, заявил мэр города Евгений Маслов.

18 сентября правоохранительные органы эвакуировали более 600 человек из девяти управ, префектур и офисного здания в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Помещения обследованы кинологами и представители всех оперативных служб города, угрозы для жизни людей не было обнаружено, пояснили в силовых структурах.

Дурной пример

Первые сообщения телефонных террористов были зафиксированы 11 сентября в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Все они не подтвердились. Специалисты не исключают, что телефонная атака проводилась из-за рубежа с одного IP-адреса. Однако, как в Новгородской области, дурной пример повлиял на местных телефонных хулиганов, которые в понедельник сообщили о бомбе в детском саду.

"Сообщение о якобы минировании детского сада в поселке Сырково, пригороде Великого Новгорода, поступило днем, когда у детей был тихий час. Эвакуированы 101 ребенок и 13 человек персонала. Звонок оказался ложным", - рассказали ТАСС в ГУ МЧС по Новгородской области.

"Мои двое сыновей туда ходят. Дети полураздетые были эвакуированы в школу. Куча машин дежурной части и много странных больших машин. Сломя голову и со слезами неслась со старшей дочерью до школы. Главное, что все живы и здоровы, но пребываю в шоке", - написала в соцсетях жительница Новгорода.

По сообщению источника в силовых кругах, о якобы минировании детского сада сообщили подростки-школьники, на данный момент они задержаны и дают показания.

Неделя телефонных террористов

Волна ложных сообщений о минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - в этот день поступили звонки об угрозе взрыва на 100 объектах только в Москве. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц. Телефонные террористы устанавливаются, проводятся оперативно- следственные и розыскные мероприятия.