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Трехмесячная девочка пострадала из-за смерча в Новгородской области

Происшествия
18 сентября, 21:17 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, сентября. /ТАСС

Очевидцы сообщают, что поднятый потоками ветра гараж упал на крышу частного дома, в котором находился ребенок

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Трехмесячная девочка доставлена с травмами в больницу Великого Новгорода из районного центра Поддорье, где редкое для региона природное явление - смерч - сорвал крыши и выбил окна в жилых домах. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

"Трехмесячная девочка доставлена из поселка Поддорье в областную детскую больницу. Как уточнили в областном департаменте здравоохранения, причиной травм стал внезапный сильный ветер, однако характер повреждений не уточняется", - сказала сотрудница пресс-центра.

По словам очевидцев, на крышу частного жилого дома, в котором находилась девочка, упал поднятый на воздух гараж. Как рассказала жительница Поддорья, воронка смерча прошла в течение двух минут по узкой полосе, оставляя за собой вырванные с корнем деревья, скомканные заборы из металлического профиля и мелкие куски шифера с крыш.

Как подтвердили в ГУ МЧС по Новгородской области, "в результате комплекса опасных метеорологических явлений, связанных с выпадением осадков и ветром, на территории Поддорского района произошло повреждение крыш 19 жилых домов, детского сада, школы, почты и дома творчества", произошло отключение линий электропередачи. На месте происшествия работает начальник ведомства Богдан Гавкалюк, для мониторинга обстановки к месту происшествия направлены оперативная группа, функционирует оперативный штаб.

Ранее ГУ МЧС сообщило об усилении ветра в некоторых районах области до 18 м/с.

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