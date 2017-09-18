СК начал проверку после отравления рабочих неизвестным газом под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих попали в больницу, отравившись неизвестным газом в ходе очистки городской канализации в курортном Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщает в понедельник региональное управление Следственного комитета.

"Начато проведение процессуальной проверки по факту госпитализации в лечебные учреждения с признаками отравления неизвестным газом двух работников одного из городских предприятий Светлогорска", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, рабочие днем 18 сентября почувствовали недомогание, выполняя работы в канализационном колодце. Они выбрались на поверхность, прохожие вызвали пострадавшим скорую помощь.