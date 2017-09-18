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СК начал проверку после отравления рабочих неизвестным газом под Калининградом

Происшествия
18 сентября, 21:47 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, сентября. /ТАСС

Сотрудники одного из предприятий Светлогорска почувствовали недомогание в ходе работ в канализационном колодце

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КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих попали в больницу, отравившись неизвестным газом в ходе очистки городской канализации в курортном Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщает в понедельник региональное управление Следственного комитета.

"Начато проведение процессуальной проверки по факту госпитализации в лечебные учреждения с признаками отравления неизвестным газом двух работников одного из городских предприятий Светлогорска", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, рабочие днем 18 сентября почувствовали недомогание, выполняя работы в канализационном колодце. Они выбрались на поверхность, прохожие вызвали пострадавшим скорую помощь.

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