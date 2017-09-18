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Московские торговые центры "Метрополис" и "Европейский" эвакуируют из-за угрозы взрыва

Происшествия
18 сентября, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Причиной эвакуации стал анонимный звонок

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Торговые центры "Метрополис" и "Европейский" в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва по адресу Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 4", - сказал собеседник агентства. По данному адресу находится ТЦ "Метрополис".

Из здания эвакуированы люди, на месте ожидают кинолога со служебной собакой.

По данным источника, также эвакуировано здание по адресу площадь Киевского вокзала, дом 2, где располагается торговый центр "Европейский".

Как сообщалось ранее, только в понедельник в Москве правоохранительные органы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали более 600 человек из пяти префектур и трех управ районов, а также офисного здания.

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