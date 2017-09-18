Московские торговые центры "Метрополис" и "Европейский" эвакуируют из-за угрозы взрыва

Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"Спорт 18 сентября, 22:03
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрдЭкономика и бизнес 18 сентября, 21:57
"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 21:54
Испания объявила посла КНДР персоной нон гратаМеждународная панорама 18 сентября, 21:44
"Амкар" одержал вторую победу в сезоне РФПЛ, обыграв "Локомотив"Спорт 18 сентября, 21:26
Мутко: искренне хочется, чтобы ФК "Спартак" разобрался в своих проблемахСпорт 18 сентября, 21:19
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ ЛитвыАрмия и ОПК 18 сентября, 21:12
Дзюдоист Костоев назвал золото чемпионата России - 2017 самым дорогим в карьереСпорт 18 сентября, 20:39
Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администрацийПроисшествия 18 сентября, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Торговые центры "Метрополис" и "Европейский" в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
"Поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва по адресу Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 4", - сказал собеседник агентства. По данному адресу находится ТЦ "Метрополис".
Из здания эвакуированы люди, на месте ожидают кинолога со служебной собакой.
По данным источника, также эвакуировано здание по адресу площадь Киевского вокзала, дом 2, где располагается торговый центр "Европейский".
Как сообщалось ранее, только в понедельник в Москве правоохранительные органы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали более 600 человек из пяти префектур и трех управ районов, а также офисного здания.