Глава СК поручил проверить телесюжет о гибели детей в больнице в Уфе

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить телесюжет о серии гибели детей в больнице в Уфе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"На одном из телеканалов был показан сюжет об истории женщины, потерявшей своего ребенка из-за бездействия врачей в одной из больниц города Уфы. СМИ подчеркивают, что это не единственный трагический случай в этом медицинском учреждении. В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан проверяются все факты о гибели детей в упомянутой больнице", - сказала Петренко.
Еще в одном телесюжете журналисты рассказали о гибели новорожденных тройняшек в перинатальном центре Ростова-на-Дону. По данному факту также начата проверка.
В понедельник в ряде СМИ также появилась информация об избиении школьницы ее сверстницей в Пермском крае из-за оскорблений. По данным СМИ, девочка также подверглась жестокому обращению со стороны школьников из-за подозрений в краже телефона. По данным фактам организованы доследственные проверки.
"Следствием будут проверены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) всех ответственных за произошедшее лиц. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавила Петренко.