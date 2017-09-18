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Посетители двух торговых центров эвакуированы в Тамбове из-за анонимных звонков

Происшествия
18 сентября, 22:04 UTC+3 ТАСС ТАСС 18, сентября. /ТАСС

Помещения проверяют кинологи с собаками

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ТАСС, 18 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы Тамбова эвакуировали посетителей двух крупных торговых центров "Рио" и "Акварель" и еще одного магазина в северной части города из-за анонимных звонков о минировании. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель администрации города.

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"Около 19:30 начали эвакуировать посетителей двух крупнейших торговых центров Тамбова - "Рио" и "Акварель" - из-за анонимных телефонных звонков о минировании. Эвакуированные люди ждут, пока помещения проверят кинологи с собаками. Еще третий магазин эвакуирован в северной части города", - сказали в администрации.

По словам собеседника агентства, в торговых центрах было немало людей. "В центрах по три этажа, на них располагаются магазины. И поэтому было немало людей, к тому же там находятся кинотеатры. В "Рио" - кинотеатр "Синема парк", в "Акварели" - "Киномакс", - добавил представитель мэрии.

Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий на минувшей неделе прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но тысячи человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы.

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