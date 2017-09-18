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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют еще один торговый центр

Происшествия
18 сентября, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Ранее в понедельник были эвакуированы "Метрополис" и "Европейский"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют уже три торговых центра в Москве после звонков с угрозами взрыва - после "Метрополиса" и "Европейского" был эвакуирован "Атриум".

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Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Идет проверка в ТЦ "Атриум" на Курской", - сказал собеседник агентства.

Ранее были эвакуированы "Метрополис", откуда вывели около 2 тыс. человек, и "Европейский".

Как сообщалось ранее, только в понедельник в Москве правоохранительные органы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали более 600 человек из пяти префектур и трех управ районов, а также офисного здания.

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