В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют еще один торговый центр

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют уже три торговых центра в Москве после звонков с угрозами взрыва - после "Метрополиса" и "Европейского" был эвакуирован "Атриум".

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Идет проверка в ТЦ "Атриум" на Курской", - сказал собеседник агентства.

Ранее были эвакуированы "Метрополис", откуда вывели около 2 тыс. человек, и "Европейский".

Как сообщалось ранее, только в понедельник в Москве правоохранительные органы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали более 600 человек из пяти префектур и трех управ районов, а также офисного здания.