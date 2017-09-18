В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют еще один торговый центр

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют уже три торговых центра в Москве после звонков с угрозами взрыва - после "Метрополиса" и "Европейского" был эвакуирован "Атриум".
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Идет проверка в ТЦ "Атриум" на Курской", - сказал собеседник агентства.
Ранее были эвакуированы "Метрополис", откуда вывели около 2 тыс. человек, и "Европейский".
Как сообщалось ранее, только в понедельник в Москве правоохранительные органы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали более 600 человек из пяти префектур и трех управ районов, а также офисного здания.