Бомб в "Европейском" и "Метрополисе" в Москве не нашли

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в торговых центрах "Метрополис" и "Европейский" в Москве не подтвердились, при этом неизвестные в понедельник вечером "заминировали" еще несколько объектов.

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"За последний час поступило как минимум шесть звонков с угрозами взрыва. В настоящее время проверяется информация об угрозе взрыва в торговом центре "Обувь-Сити" на проспекте Вернадского. Кроме того, поступила информация о минировании здания по адресу Кузнецкий Мост, дом 7, в котором находится ряд элитных бутиков известных фирм, а также рестораны, бары и клубы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угроза взрыва в "Европейском" и "Метрополисе" (из этого торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек) оказалась ложной, а в ТЦ "Атриум" рядом с Курским вокзалом проверка продолжается.