Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бомб в "Европейском" и "Метрополисе" в Москве не нашли

Происшествия
18 сентября, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Как сообщил источник в экстренных службах, "заминирован" еще ряд зданий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в торговых центрах "Метрополис" и "Европейский" в Москве не подтвердились, при этом неизвестные в понедельник вечером "заминировали" еще несколько объектов.

Смотрите также

От Камчатки до Москвы: телефонные террористы продолжают "минировать" здания

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"За последний час поступило как минимум шесть звонков с угрозами взрыва. В настоящее время проверяется информация об угрозе взрыва в торговом центре "Обувь-Сити" на проспекте Вернадского. Кроме того, поступила информация о минировании здания по адресу Кузнецкий Мост, дом 7, в котором находится ряд элитных бутиков известных фирм, а также рестораны, бары и клубы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угроза взрыва в "Европейском" и "Метрополисе" (из этого торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек) оказалась ложной, а в ТЦ "Атриум" рядом с Курским вокзалом проверка продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры атаковали программу CCleaner
2
Лавров предложил главе МИД Швейцарии выпить пару рюмок на полях Генассамблеи ООН
3
Минобороны РФ назвало политизированными претензии о нарушении воздушных границ Литвы
4
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
5
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрд
6
В Израиле появилась первая постоянная американская военная база
7
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама