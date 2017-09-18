Бомб в "Европейском" и "Метрополисе" в Москве не нашли

Трамп намерен проводить в Вашингтоне военный парад в День независимостиМеждународная панорама 19 сентября, 0:04
Президент РФБ Кириленко признался, что является фанатом ШведаСпорт 18 сентября, 23:38
Кириленко 19 сентября обсудит с Базаревичем работу в сборной РФ по баскетболуСпорт 18 сентября, 23:31
Лавров предложил главе МИД Швейцарии выпить пару рюмок на полях Генассамблеи ООНПолитика 18 сентября, 23:29
Музеи Калининграда во время ЧМ-2018 по футболу будут работать до 6 утраСпорт 18 сентября, 23:09
Семин: судья Левников "начудил" в матче РФПЛ "Локомотив" - "Амкар"Спорт 18 сентября, 22:03
Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на $3 млрдЭкономика и бизнес 18 сентября, 21:57
"Зенит" разгромил "Уфу" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 21:54
Испания объявила посла КНДР персоной нон гратаМеждународная панорама 18 сентября, 21:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в торговых центрах "Метрополис" и "Европейский" в Москве не подтвердились, при этом неизвестные в понедельник вечером "заминировали" еще несколько объектов.
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"За последний час поступило как минимум шесть звонков с угрозами взрыва. В настоящее время проверяется информация об угрозе взрыва в торговом центре "Обувь-Сити" на проспекте Вернадского. Кроме того, поступила информация о минировании здания по адресу Кузнецкий Мост, дом 7, в котором находится ряд элитных бутиков известных фирм, а также рестораны, бары и клубы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угроза взрыва в "Европейском" и "Метрополисе" (из этого торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек) оказалась ложной, а в ТЦ "Атриум" рядом с Курским вокзалом проверка продолжается.