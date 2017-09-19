Суд рассмотрит иск фонда "Соцгоспроект" к Навальному и ФБК

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы во вторник рассмотрит иск о защите деловой репутации Фонда поддержки социально значимых государственных проектов (фонд "Соцгоспроект") к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Люблинский суд на 10:00 назначил заседание по существу искового заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала представитель суда.
В марте этого года ФБК опубликовал расследование, в котором утверждал, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком площадью более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.
31 мая Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить порочащие сведения с трех сайтов, на канале в YouTube, а также в Facebook, и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. 11 августа Мосгорсуд подтвердил законность данного решения, изменив постановление суда первой инстанции лишь в части удаления видеоролика, обязав убрать его не полностью, а фрагментарно.