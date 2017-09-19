Сообщения о минировании гостиниц и торговых центров в Великом Новгороде оказались ложными

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Телефонные звонки об угрозе взрывов в гостиницах и торговых центрах Великого Новгорода оказались ложными, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 23:18 мск [понедельника] оперативными службами завершено обследование 11 объектов в Великом Новгороде, о "минировании" которых неизвестные сообщили по телефону. Все звонки оказались ложными", - сказал представитель ведомства Александр Куликов.
Как сообщалось ранее, с 17:38 мск до 17:48 мск поступило несколько звонков с сообщениями о минировании гостиниц Park Inn, "Волхов", "Садко" и других, а также нескольких торговых центров, в числе которых "Русь", "Волна", "Феникс", "Мармелад" и "Барк". Примерно в 18:30 мск аноним сообщил о "бомбе" в фитнес-центре "Лайф" на Большой Санкт-Петербургской улице. В целях безопасности было эвакуировано несколько сотен человек.
18 сентября в Великом Новгороде были задержаны подростки по подозрению в "телефонном терроризме". Они "заминировали" детский сад в пригородном поселке Сырково, в результате чего сотрудники МЧС и силовых структур эвакуировали более 100 детей.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи человек от Сахалина до Калининграда.