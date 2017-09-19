Источник: звонки с угрозами взрыва в столичных ТЦ, ресторанах и барах оказались ложными

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы завершили проверки всех "заминированных" объектов в Москве, угроза не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"К настоящему моменту проверочные мероприятия завершены. Никаких подозрительных предметов в здании обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его данным за несколько часов вечером в понедельник были "заминированы" торговые центры "Европейский", "Метрополис", "Атриум" и "Обувь-Сити", а также ряд других объектов, включая бутики в доме №7 по улице Кузнецкий Мост. До этого сообщалось об угрозе взрыва в нескольких префектурах и управах.