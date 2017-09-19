Два человека погибли в ДТП с автобусом в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще девять получили легкие травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в городе Партизанске Приморского края. Об этом сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
"Поздним вечером 18 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП в городе Партизанск. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Kia Forte выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате аварии погибли водитель и 38-летний пассажир Kia. Девять пассажиров автобуса - мужчины в возрасте 35-56 лет - направлены на амбулаторное лечение", - уточнили в пресс- службе.
Водитель легкового автомобиля сел за руль без прав, в августе этого года он был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев.