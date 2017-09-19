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Ураган "Мария" усилился до пятой категории

Происшествия
19 сентября, 3:06 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 сентября. Ураган "Мария", бушующий в Атлантике, достиг пятой максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщила во вторник американская Национальная метеорологическая служба.

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