Отключение электричества в главном аэропорту Панамы привело к отмене десятков рейсов

ТАСС, 19 сентября. Работа международного аэропорта Токумен, расположенного вблизи столицы Панамы, была парализована на несколько часов в понедельник из-за отключения электричества. Как сообщила крупнейшая авиакомпания республики Copa Airlines, из-за сбоя она была вынуждена отменить около 140 рейсов.

"Copa Airlines сообщает, что в связи с продолжительным отсутствием электроэнергии в международном аэропорту Токумен, которая произошла сегодня утром, авиакомпания была вынуждена отменить около 140 своих рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

По словам пресс-службы аэропорта, "вечером работа терминала нормализовалась". "Мы координируем усилия и работаем вместе с авиакомпаниями над переносом рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter воздушной гавани. По ее данным, отключение электричества повлияло на вылеты около 65 рейсов.

В аэропорту также отметили, что ранее они уже начали работы по строительству электроподстанции, которая будет обеспечивать аэропорт энергией, что "минимизирует риск подобных ситуаций" в будущем. Инвестиции в проект составляют $30 млн.

Из аэропорта Токумен осуществляются рейсы в более чем 90 городов Западного полушария и Европы. Он является одним из крупнейших авиахабов в Латинской Америке.