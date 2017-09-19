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СМИ: россиянина задержали в Таиланде по подозрению в мошенничестве с банковскими картами

Происшествия
19 сентября, 6:31 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 19, сентября. /ТАСС

По данным телеканала Nation TV, в момент задержания у россиянина и двух граждан Казахстана были обнаружены несколько поддельных пластиковых карт

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БАНГКОК, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала трех иностранцев, включая россиянина, по подозрению в мошенничестве с банковскими картами в курортном городе Паттайя. Об этом во вторник сообщил телеканал Nation TV.

По его данным, граждане Казахстана и России были задержаны в популярном у туристов торговом центре Central Festival. У них были обнаружены несколько поддельных пластиковых карт. Задержанные сообщили правоохранителям о своем сообщнике - гражданине Болгарии. Он был взят под стражу в соседнем торговом центре, где пытался совершить покупки также по поддельным картам.

У гражданина Болгарии полицейские нашли несколько фальшивых купюр достоинством в 1 тыс. батов ($30,3). По данным правоохранительных органов, задержанным иностранцам удалось обналичить в паттайских банкоматах по меньшей мере 300 тыс. батов (более $9 тыс).

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