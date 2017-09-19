Ураган "Мария" снес крышу резиденции премьер-министра Доминики

ТАСС, 19 сентября. /ТАСС/. Ураган "Мария", усилившийся до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился в понедельник вечером на небольшие островные государства в восточной части Карибского моря, в том числе Доминику. Как сообщил премьер-министр этой страны Рузвельт Скеррит, стихия снесла крышу его официальной резиденции в городе Розо.

"С моей резиденции слетела крыша. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода", - написал Скеррит на своей странице в Facebook. Спустя несколько минут он сообщил, что его спасли.

По словам очевидцев, ураган сорвал также крышу со здания главной больницы острова.

Население Доминики, бывшей британской колонии, составляет 73 тыс. человек. Остров находится в восточной части Карибского моря, между французскими заморскими департаментами Мартиникой и Гваделупой. В 2015 году в Доминике в результате тропического шторма "Эрика" погиб 31 человек.