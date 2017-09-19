Суд по делу Хорошавина отложен до 25 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Городской суд Южно-Сахалинска во вторник отложил на 25 сентября продолжение рассмотрения дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и ряда его подчиненных в связи с болезнью адвоката. Об этом ТАСС сообщили в городском суде.

"Продолжение рассмотрения дела отложено из-за болезни адвоката экс-губернатора Ольги Артюховой до 25 сентября", - сказали в суде.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей. С 20 июля заседания суда из-за плохого самочувствия обвиняемых неоднократно переносились.