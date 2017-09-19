Источник: обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался следователям

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Обвиняемый в убийстве спортсмена-пауэрфлитера Андрея Драчева явился с повинной в следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"В результате выстроенной сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД работы обвиняемый в убийстве был склонен к явке с повинной. В настоящее время он находится в краевом следственном управлении СК РФ, где с ним работают следователи", - сказал собеседник агентства.

В управлениях ФСБ и МВД по региону от официальных комментарием отказались, не опровергая факт явки обвиняемого с повинной.

14 сентября суд по ходатайству следствия заочно арестовал Анара Алияра оглы Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске.

СКР ранее квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений. По данным следствия, рано утром 20 августа на улице в центре Хабаровска мужчина провоцировал конфликт с Драчевым, между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов, после которых потерпевший скончался.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. В последние годы занимался бодибилдингом. Подозреваемый в убийстве занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). С места происшествия он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.