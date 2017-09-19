Суд проверит законность ареста обвиняемого в избиении мужчины в Парке Горького

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 25 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на арест сына актера телесериала "Интерны" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти Станислава Думкина в Парке им. Горького. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Артем Миняйчев.

"Мосгорсуд 25 сентября рассмотрит нашу жалобу на арест. Срок предварительного расследования составляет уже более месяца, а объективных доказательств по делу не имеется, за исключением, возможно, свидетельских показаний. Нас более не допрашивали и с нашим участием никаких следственных действий не проводилось", - сказал защитник.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможной переквалификации обвинения своему подзащитному, адвокат сообщил, что об этом говорить рано. "Пока не будет проведен весь комплекс всех следственных действий, а самое главное - проведение судебно-медицинской экспертизы, говорить о переквалификации обвинения еще слишком рано", - подчеркнул Миняйчев.

Кроме того, по словам адвоката, Хамовнический суд Москвы отказался принимать к рассмотрению жалобу Миняйчева на решение следствия о розыске Макарова. "Решение органов предварительного расследования о розыске моего подзащитного было вынесено с нарушениями, однако Хамовнический суд в принятии к рассмотрению соответствующей жалобы нам отказал", - резюмировал адвокат.

13 августа 29-летний Стас Думкин гулял в Парке им. Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Позднее следствие установило личность мужчины, ударившего Думкина, им оказался житель столицы, 1994 года рождения, студент 4-го курса МГУТУ Корней Макаров.

30 августа Хамовнический суд до 13 октября санкционировал арест Макарова. В ходе судебного заседания об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей представитель СК настаивал на аресте в связи с тем, что Макаров после совершенного им преступления пытался скрыться от следствия на территории Королевства Таиланд, а сам обвиняемый был объявлен в федеральный розыск и заочно получил обвинение. Только после того, как удалось убедить родственников Макарова, он сам явился к следователям. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает.