МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МВД РФ ликвидировало крупнейший интернет-магазин наркотиков - RAMP (Russian anonymous marketplace), действовавший в русскоязычном сегменте анонимной сети TOR. Об этом говорится в ответе заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете. Запрос парламентария был направлен в августе, о закрытии RAMP ранее не сообщалось.

"В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP (Russian anonymous marketplace)", - говорится в документе, копия которого есть у ТАСС. Как подчеркивает Ваничкин, МВД на постоянной основе реализует "комплекс мер, направленный на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет". "Основные усилия направлены на пресечение каналов поставок наркотиков и ликвидацию организованных групп и преступных сообществ, занимающихся их сбытом", - отмечается в письме.

Так, в первом полугодии 2017 года выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием интернет-технологий, к уголовной ответственности привлечено 1583 лица, из незаконного оборота изъято свыше 760 кг наркотиков. Пресечена деятельность 1345 интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками, на территории РФ решением Роскомнадзора доступ к ним запрещен, сообщил замглавы МВД.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Горелкин назвал полученный ответ "отличной новостью" и напомнил, что RAMP "существовал в так называемом даркнете, скрытой от простых пользователей части интернета, более пяти лет". "И только этим летом, в июле, о ней заговорили открыто: прошла волна больших публикаций в СМИ о работе, устройстве и финансовых масштабах этой наркобиржи", - отметил он. При этом, сказал депутат, у многих было ощущение, что "правоохранители игнорируют проблему". "Да, и сами администраторы RAMP в интервью журналистам хвастались, что "всех купили", - добавил он.

Горелкин считает принципиально важным тот факт, что RAMP "не заблокирован на уровне провайдеров, а именно ликвидирован". При этом он выразил удивление в связи с тем, что об этом крупном успехе правоохранительных органов не сообщалось официально, и призвал министерство информировать общество о прогрессе в борьбе с наркобизнесом.