Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО

Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФССпорт 19 сентября, 10:46
Губернатор Куйвашев отправил в отставку правительство Свердловской областиНовости Урала 19 сентября, 10:42
В Индии плохо защищают перелетных птицСоциальная ответственность 19 сентября, 10:38
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Фердинанд подтвердил, что начнет карьеру боксераСпорт 19 сентября, 10:35
Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роумингаЭкономика и бизнес 19 сентября, 10:34
Минэкологии Подмосковья предложило организовать онлайн-мониторинг выбросов промзонОбщество 19 сентября, 10:29
Футболист ПСЖ Кавани заявил, что у него нет конфликта с НеймаромСпорт 19 сентября, 10:20
Выборы мэра Красноярска пройдут 24 октябряСибирь 19 сентября, 10:17
Минимальный калибр: тульские мастера создают действующее оружие размером 5 сантиметровВ стране 19 сентября, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый по уголовному делу об убийстве спортсмена в центре Хабаровска, который явился в краевое следственное управление с повинной, после допроса будет помещен в хабаровский следственный изолятор. Об этом сообщило во вторник региональное следственное управление СК РФ.
"19 сентября 2017 года Аллахверанов, обвиняемый в убийстве при отягчающих обстоятельствах - из хулиганских побуждений, явился в краевое следственное управление с явкой с повинной. После допроса он будет доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю", - говорится в сообщении CУ СК по Хабаровскому краю.
Как уточнила ТАСС официальный представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД, Аллахверанов был склонён к явке с повинной. 14 сентября суд по ходатайству следствия заочно арестовал Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
"В настоящее время по уголовному делу выполняются все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - отметили в пресс-службе управления СК РФ.