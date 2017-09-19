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Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО

Происшествия
19 сентября, 9:51 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 19, сентября. /ТАСС

Ранее суд заочно арестовал Аллахверанова, которого подозревают в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый по уголовному делу об убийстве спортсмена в центре Хабаровска, который явился в краевое следственное управление с повинной, после допроса будет помещен в хабаровский следственный изолятор. Об этом сообщило во вторник региональное следственное управление СК РФ.

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"19 сентября 2017 года Аллахверанов, обвиняемый в убийстве при отягчающих обстоятельствах - из хулиганских побуждений, явился в краевое следственное управление с явкой с повинной. После допроса он будет доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю", - говорится в сообщении CУ СК по Хабаровскому краю.

Как уточнила ТАСС официальный представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД, Аллахверанов был склонён к явке с повинной. 14 сентября суд по ходатайству следствия заочно арестовал Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

"В настоящее время по уголовному делу выполняются все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - отметили в пресс-службе управления СК РФ.

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